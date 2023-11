Ivan De Witte ziet "sterk AA Gent" in zijn laatste seizoen: "Maar van de titel dromen we nog niet"

Andere clubs hoeven in elk geval niet meer aan te kloppen bij De Witte. "Ik kan me niet voorstellen dat ik voorzitter zou zijn van een andere club", lacht hij. "Ik zal een gigantische supporter blijven."

"Mijn parcours mag gezien worden", blikt hij terug. "We hebben de club vanuit een hopeloze, bijna failliete situatie omgevormd tot een club met het mooiste stadion van België. We hebben de landstitel gepakt en we hebben overwinterd in de Champions League. Ik blik dus met tevredenheid terug."

En dat moment is deze zomer aangebroken. "Dan neemt Sam over", aldus De Witte. Een erevoorzitterschap hoeven ze hem daarna niet meer aan te bieden. "Dat vind ik een lege titel. Ik wil misschien wel nog lid blijven van de raad van bestuur om de overgang nog te begeleiden. Na 25 jaar kan ik wel iets meegeven."

Na 25 jaar is dat het einde van een tijdperk voor De Witte. "Ik moet niet stoppen, ik wil stoppen", benadrukt de 76-jarige voorzitter van Gent. "25 jaar is toch al een mooie periode. En ik wil stoppen op het goede moment, zeker niet te laat."

En misschien kan De Witte deze zomer terugblikken op een nog mooier verhaal. AA Gent is nog actief in de Beker, staat 3e in de competitie met één nederlaag en speelt vanavond in de Conference League.

"Als we vanavond winnen in IJsland - wat wel zou moeten - en we kloppen thuis ook Loehansk, dan is de eerste plaats in onze poule zo goed als verzekerd."

"Bij de geboorte van de Conference League was ik sceptisch, maar dit is een competitie met inhoud. Ik zou nog liever in de Europa League of de Champions League spelen, maar we moeten realistisch blijven en niet dromen."

Dat is ook de ingesteldheid van De Witte voor de competitie. "Over de titel spreken we niet. We leven in het heden en dromen nog niet van meer", is hij stellig.

"We hebben een sterke ploeg die ergens kan komen, maar ik ga er geen plaats of titel op plakken. We zullen wel zien waar we uitkomen. Ik ben wel tevreden over de kwaliteit van de groep en het werk van de coach. Je ziet duidelijk de hand van Hein Vanhaezebrouck."