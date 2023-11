KAA Gent gaat voort op zijn elan en zet ook Charleroi moeiteloos opzij

Felice Mazzu (Charleroi): "Ik heb een dubbel gevoel. De tegenstander was beter, maar we geven een goal weg door een fout. We hervatten de wedstrijd dan wel met goede intenties en krijgen kansen, maar worden afgestraft op de omschakeling. We moeten geconcentreerder zijn op die situaties. Soms moeten we ook met meer durf spelen, in plaats van voor zekerheid te kiezen. We nodigden Gent zo uit om hoge druk te zetten. In onze situatie is elk punt nu belangrijk."

Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent): "We hadden de hele wedstrijd full control. We hadden meer kunnen doen op de tegenaanval, maar ik moet tevreden zijn. Voor een 1-3-overwinning hadden we op voorhand getekend. Iedereen deed wat hij moest doen. De jongens herhaalden hun prestatie van tegen Standard. Maar er komen nu twee andere kleppers aan met Anderlecht en Union."