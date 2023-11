Strijd met open vizier, een prachtgoal, maar geen winnaar: Gent en Union houden elkaar in evenwicht

KAA Gent - Union in een notendop:

Gent slaat toe op einde van intense eerste helf

Geen studieronde, meteen vol gas. KAA Gent en Union zorgden vanaf het eerste fluitsignaal voor een topper op het scherp van de snee. Een karrenvracht aan doelkansen leverde dat niet op, wel veel intensiteit gekruid met felle duels. Zo liep Amoura Mohamed al na amper vijf minuten tegen geel aan.



KAA Gent straalde wel de meeste dadendrang uit. Tissoudali toverde en zette Burgess met een heerlijke actie in de wind, maar Moris kon zijn afgeweken voorzet naar Cuypers nog net onderscheppen. Toen Machida de bal even later zomaar inleverde bij Tissoudali, besloot de Marokkaan dan weer te overhaast.



Halfweg de eerste helft kreeg Amoura een reuzenkans om Union op voorsprong te koppen, maar zijn torinstinct liet hem even in de steek. Nadien kwamen er geen grote kansen meer voor Union, dat achterin ongebruikelijk veel fouten maakte. Gent vergat ze af te straffen.



Bijna kon de doorgebroken Tissoudali de ban breken voor de thuisploeg, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Met de rust in zicht was het toch raak voor Gent. Machida gleed in de zestien ongelukkig onderuit en sleurde Samoise mee in zijn val. Penalty dus en Julien De Sart zette die feilloos om.