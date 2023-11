Union allerminst voldaan na herfsttitel: "Ik heb nog gelachen omdat er hier een trofee voor stond"

"De confrontatie met Gent is interessant voor de media omdat het een grote club is", aldus Blessin. "Twee topteams tegenover elkaar, dan is het logisch dat de focus daarop ligt, maar ik ga niet zeggen dat dit de belangrijkste wedstrijd is. De volgende weken volgen er nog zo heel wat duels, dan pas zullen we zien welke richting we uitgaan."

"We willen de play-offs bereiken en dan blijft maar de helft van de punten over, dus die voorsprong is voorlopig niets waard. Het was wel leuk om tijdens de interlandbreak eens naar het klassement te kijken."

Maar veel rekenen deed Alexander Blessin wel niet: "Ik ben nooit goed geweest in wiskunde, dus het is niet de moeite om over na te denken", lacht hij.

Lachen met een beker

Dat Union zich de vorige speeldag tot herfstkampioen kroonde, zorgt er trouwens allerminst voor dat Blessin begint te zweven.

"Die herfsttitel? Ik heb het geen seconde gevierd", verzekert de Duitser.

"Op mijn eerste dag hier in augustus zag ik een trofee staan. Dat was de beker voor de herfstkampioen in 2021 met Felice Mazzu. 'Wat is dit?', vroeg ik. Ik wist niet dat je daar een beker voor kreeg (HLN had die toen door analist Marc Degryse laten uitreiken, red.). Ik was ermee aan het lachen, en nu krijgen we misschien weer één."

"Herbstmeister is maar een woord, voor mij is het geen titel. Ik heb ook tegen de spelers gezegd dat we nog niks gewonnen hebben. We moeten blijven werken: er zijn goede zaken, maar er zijn ook dingen die we moeten verbeteren."