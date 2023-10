Al drie jaar koning op verplaatsing: hoe komt het toch dat Union zo bijzonder straf is buitenshuis?

Union pakte 102 (!) punten op een mogelijk totaal van 138 - dat is gemiddeld 2,22 stuks per match. Simpelweg waanzinnig.

Logischerwijs vertaalt zich dat in een recordaantal gesprokkelde punten, véél gescoorde goals en een pak clean sheets. Dit weekend botsten we toevallig op een verrassender cijfer.

Bij Union stappen ze - in tegenstelling tot heel wat anderen - dus met plezier op de bus of het vliegtuig voor een verplaatsing.

Grotere gunfactor

"Tegen Anderlecht, Club Brugge en Antwerp is ons stadion meestal snel uitverkocht", klinkt het bij iemand. "Maar Union... Dan loopt de ticketverkoop toch minder vlot. Ook in de kleedkamer voel je dat zo'n duel toch net ietsjes minder leeft."

Wat eveneens in de kaart van Union speelt: geen enkele tegenstander háát ze.





Tegenover Club, Anderlecht, Antwerp en Standard is er vanuit verschillende hoeken een diepgeworteld en historisch vijandschap.

Union? Dat heeft beladen derby's, maar zal in andere stadions zelden een grimmige heksenketel wachten.

"Wij merkten altijd veel sympathie van de thuisfans op verplaatsing", getuigt Siebe Van der Heyden - voormalig sterkhouder van Union en nu actief bij het Spaanse Mallorca.

"We kregen soms zelfs applaus, heel mooi om te zien. En uiteraard gebeurde het in de beginmaanden ook dat men ons onderschatte."

Al wil de verdediger zeker niet alles afschuiven op een grotere gunfactor. Volgens Van der Heyden is ook de mentaliteit binnen de spelersgroep een ingrediënt van de succesformule buitenshuis.

"Union scout altijd spelers die voor elkaar door het vuur willen gaan. Bij ons heerste voor een verplaatsing nooit het gevoel: 'Shit, daar gaat het niet plezant worden'. Want we wisten dat we in de moeilijke momenten door onze spirit het verschil konden maken."

Zelfs ver weg van het vertrouwde Dudenpark.