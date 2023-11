Daan Heymans geeft criticasters lik op stuk met eerste treffer: "Er kwamen veel emoties bij kijken"

"Het was een lekkere goal", lacht Daan Heymans zijn tanden bloot na zijn eerste treffer van het seizoen.

In de 90 Minutes-podcast gaf de middenvelder van Charleroi al meermaals toe dat hij snakte naar zijn eerste goal. En dat ook de fans hun geduld niet eindeloos was na enkele gemiste kansen.

"Dus het deed vooral deugd dat het nu wel lukte. Ik heb er lang op moeten wachten."

"Er hebben zich wat mensen tegen me gekeerd toen ik de kansen miste", geeft hij openlijk toe. "Dus er kwamen heel veel emoties bij kijken."

"Het is jammer dat ik dan het pijntje voel aan mijn enkel, want ik zat goed in de wedstrijd. Wie weet had ik mijn tweede kunnen maken, want die durft dan wel eens snel te volgen."