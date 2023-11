Dol slot in Charleroi: thuisploeg veegt discutabele gelijkmaker van Westerlo uit in 96e (!) minuut

Het venijn zat duidelijk in de staart. Westerlo vierde in de blessuretijd zijn (discutabele) gelijkmaker, maar Charleroi wipte alsnog over zijn tegenstander. Sylla zorgde voor euforie bij de thuisploeg in de 96e (!) minuut. Charleroi schudt zo de degradatiezorgen even van zich af, Westerlo incasseert een nieuwe tik onderaan het klassement.