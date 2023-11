KV Mechelen sprokkelt deugddoende driepunter, onder toeziend oog van aanstaande coach Besnik Hasi

KV Mechelen houdt drie belangrijke punten thuis, maar tegen tien man van Charleroi was het toch bibberen tot het laatste fluitsignaal. Een strafschop van Hairemans maakte het verschil.

tweede helft, minuut 96. Einde! KV Mechelen houdt drie belangrijke punten thuis, maar tegen tien man van Charleroi was het toch bibberen tot het laatste fluitsignaal. Een strafschop van Hairemans maakte het verschil. .

Tien tegen tien. De Cremer stuurt Walsh even naar de kant voor verzorging. Het is een zenuwachtige bedoening. . tweede helft, minuut 92.

tweede helft, minuut 87. Charleroi blijft erin geloven, want KVM kan zijn numeriek overwicht niet uitdrukken in doelpunten. Zelfs echte kansen afdwingen is moeilijk voor de thuisploeg. .