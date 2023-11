De Roeck haalt uit naar arbitrage na betwistbare penalty: "Lijn niet doorgetrokken aan beide kanten"

Westerlo sleepte in de toegevoegde tijd nog een punt uit de brand tegen STVV, maar toch verscheen trainer Jonas De Roeck achteraf vol frustratie voor de microfoon. De oorzaak? Een betwistbare strafschop voor de bezoekers die de partij deed kantelen. "Het is niet alleen belangrijk om de regels te kennen, maar ook om die correct te interpreteren", vloekte hij achteraf.

Een knotsgekke partij leverde uiteindelijk geen winnaar op in Het Kuipje. "Ik sta hier dan ook met gemengde gevoelens", begon Jonas De Roeck zijn betoog. "Als je op een paar minuten van het einde nog 2-3 achterstaat, ben je blij dat je uiteindelijk nog kan scoren. Maar ik sta hier ook met een minder leuk gevoel", geeft hij al snel toe. "We hadden het wel iets moeilijker in de tweede helft, maar de strafschop was echt een kantelmoment", verwijst de coach naar de betwistbare beslissing van ref Laforge in minuut 75. "Op zo'n manier een penalty tegen krijgen is gewoon heel frustrerend. Ik begrijp de redenering van de scheids gewoon niet."

De lijn wordt niet doorgetrokken aan beide kanten. Jonas De Roeck

"De scheids legt achteraf uit dat de arm in een onnatuurlijke houding was", gaat De Roeck verder. "Maar als je de beelden goed bekijkt, dan zie je dat de aanvaller de armen van de verdediger omhoogduwt." "En als we gaan zeggen dat elke bal op de hand penalty is.... Het is niet alleen belangrijk om de regels te kennen, maar ook om ze correct te interpreteren. En daar schieten we nog heel vaak tekort." (lees voort onder de foto)

De fase met de handsbal.