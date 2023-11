5 maanden na vertrek Iniesta verovert Vissel Kobe eerste titel in Japan

Andrés Iniesta vertoefde sinds 2018 bij Vissel Kobe, maar de Spanjaard kon na 9 titels in La Liga niet meer van succes proeven in Japan.

De 39-jarige middenvelder, die ruim 600 wedstrijden speelde voor Barcelona, zocht in juli andere oorden op. Iniesta zat vaker op de bank dan hem lief was en hoopte bij Emirates FC in de Verenigde Arabische Emiraten wel meer op het veld te staan.

Vissel Kobe had de Spaanse ster evenwel niet nodig om alsnog zijn eerste landstitel te veroveren. Door het gelijkspel van titelverdediger Yokohama kon Vissel Kobe met een 2-1-zege de titelstrijd beslechten.

Vorig jaar vocht Vissel Kobe nog tegen de degradatie. Na een reeks ontslagen bij de coaches eindigde het uiteindelijk 13e. Met coach Takayuki Yoshida, die Iniesta op de bank durfde te zetten, ging het dit seizoen een pak beter.

Met Juan Mata mocht er wel nog een Spanjaard meevieren bij Vissel Kobe, al speelde de ex-speler van Chelsea en Manchester United slechts één keer.