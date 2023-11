BEKIJK: Engelse amateurvoetballer solliciteert voor Puskas Award met dit geniale doelpunt

"Ik kon het zelf ook niet geloven"

Charlie Unwin was het voorbije weekend de held van dag bij de Engelse amateurclub Chells Rovers in de Hitchin Sunday League. Unwin scoorde 2 keer en strooide ook met 2 assists in een 5-4-overwinning in een bekermatch.

Vooral het laatste doelpunt van Unwin was er eentje om in te lijsten. Bij een 4-4-stand had hij een geniale ingeving, door een voorzet met een achterwaartse voel in doel te mikken.

"Ik kon het zelf ook niet geloven toen ik de bal in de bovenhoek zag verdwijnen", lacht Unwin bij de lokale krant The Comet.

"Ik kreeg een rush van adrenaline, ik kon zelfs niet meer op mijn benen staan tijdens het vieren. Misschien moet ik maar ineens stoppen met voetballen, want een mooiere goal ga ik niet meer maken."