"Deze week sprak ik meer dan tijdens 4 jaar Sporting": Man. U-coach Amorim maakt kennis met voetbalgek Engeland

zo 24 november 2024 20:46

Dat de Premier League een voetbalcircus is dat ongestoord door blijft razen, heeft Ruben Amorim nu al aan den lijve ondervonden. De kersverse trainer van Manchester United vraagt vooral tijd na het gelijkspel tegen Ipswich, een schaars goedje over het Kanaal: "De spelers moeten mijn systeem nog inprenten."

"Eigenlijk wil ik alleen met mijn spelers werken en me op niets anders focussen. Alleen: ik ben nu in Engeland, dat lukt niet."



En of de Premier League uniek is in zijn soort.



Ruben Amorim staat nog maar een tweetal weken aan het roer van Manchester United en beseft nu al dat hij geen seconde met rust gelaten zal worden.



De vragen over het zwakke spel in zijn debuutmatch tegen laagvlieger Ipswich Town bleven dan ook niet achterwege. Al deed de Portugees met veel geduld zijn verhaal.



"Het was geen goed resultaat, maar dit is een moeilijke competitie aan hoge intensiteit. We schoten goed uit de startblokken, maar verloren daarna te vaak de bal", opent hij voor de microfoon van de BBC.

Als je te veel spreekt en je wint niet, wordt het niet makkelijker. Ruben Amorim (coach Manchester United)

"Mijn team moet zich nog aanpassen aan mijn systeem (3-4-3, red), dat vraagt tijd. Ik zag ze te veel nadenken tussen de lijnen, maar na amper twee trainingsessies met de volledige groep is dat niet meer dan normaal."



Het vertrouwen is dus aanwezig bij Amorim, die vooral wil focussen op het positieve.



"Mijn spelers hebben nog zoveel groeimarge. Ik kan ze vandaag niets verwijten. Het liefst wil ik gewoon samen in stilte trainen. Want als je te veel spreekt en je wint niet, wordt de opdracht niet makkelijker."

Rashford kon voor United vroeg de ban breken, maar zakte daarna mee het moeras in.

Propvol programma