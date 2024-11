Om nooit te vergeten: ballenjongen van Roeselare speelt potje volleybal met topspeler tijdens lange challenge

Een kort rondje opwarmen dat nog een leven zal meegaan. Tijdens een ellenlang en verwarrend challenge-moment in de match tussen Roeselare en Zawiercie stond een ballenjongen plots in de schijnwerper. Miguel Tavares nodigde de jongen uit om hem even warm te houden, een gebaar dat gesmaakt werd door het publiek in Roeselare.

Bij 21-22 in de derde set ontstaat er plots kortsluiting bij de wedstrijdleiding.

Een opslag van de Poolse topclub Zawiercie wordt maar net van de grond gered door libero De Roey. Al denken de Polen daar anders over. Nog voor het punt gespeeld is, vragen de bezoekers een challenge aan.

Het gevolg is best een bizar moment te noemen. Zawiercie maakt het punt. De scheidsrechters twijfelen of de challenge overeind moet blijven, want in principe vervalt die in dat geval. Toch wordt er na lang overleg naar de beelden gekeken.

Daarop komt ook niet meteen duidelijkheid, waardoor de spelers zich op een of andere manier warm proberen te houden. Dat doet Portugees Miguel Tavares met een bijzonder gebaar.

De topsetter van Zawiercie kiest een ballenjongen om even te sparren in de hoek. Een moment om nooit meer te vergeten voor onze jonge landgenoot. En een dat op applaus kan rekenen van de thuisaanhang in Roeselare.

Het verdict na het scheidsrechtelijke oponthoud? Het punt wordt opnieuw gespeeld door de minutenlange onduidelijkheid.