Rodrygo racistisch belaagd na verlies van Brazilië tegen Argentinië: "Racisten staan altijd klaar"

0-1 was de uitslag dinsdag, voor het eerst in de geschiedenis verloor Brazilië een thuismatch in een WK-voorronde. Argentinië vierde de winst in het Maracana-stadion in Rio, als was het opnieuw wereldkampioen.



"Racisten staan altijd klaar. Mijn sociale media zijn bestookt met beledigingen en onzin van alle genres", klaagde Rodrygo op zijn Twitter- en Instagramaccount aan.



Het profiel van de 22-jarige voetballer staat vol emoji's van bananen en apen. Rodrygo overweegt naar de rechter te stappen, schrijft het Braziliaanse tv-programma Globo Esporte.



"Als we niet doen wat zij willen, als we ons niet gedragen zoals zij denken dat we ons zouden moeten gedragen, als we iets dragen dat hen niet aanstaat, als we ons hoofd niet buigen als zij ons aanvallen, als wij op plaatsen zijn die zij hun bezit menen, komen de racisten in actie met hun crimineel gedrag."



"Maar dat haalt niets uit, wij zullen niet stoppen."



(lees voort onder tweet)