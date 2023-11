Jan-Willem van Schip looft Gentse organisatie na val: "Heel professioneel"

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn een van de grote favorieten voor eindwinst in Gent, maar dinsdag kon er ei zo na al een streep door hun kansen.

In de ploegkoers kwam Van Schip hard ten val. De Nederlander was duizelig en werd uit koers genomen voor het slotnummer van de avond.

"Mijn helm was op drie plekken gebroken", vertelde hij donderdagavond over de smak van enkele dagen geleden.

Van Schip gaf aan dat hij die bewuste ploegkoers wilde voortzetten, maar de organisatie greep in. "Ze waren heel professioneel en zeiden dat ik dat niet hoefde te doen."

"Ze beslisten dat uit voorzorg en ze zeiden dat ik eerst moest nagaan of ik klachten had. Ik was woensdag wat stijfjes, maar ik had geen klachten."

"Ik vroeg me toen ook af of die val was meegevallen, maar toen zag ik mijn helm. Ik ben zo blij dat het goed is afgelopen."

"Het was echt wel schrikken, maar ik ben heel tevreden over de professionaliteit van de organisatie."

Al diende de olijke Nederlander toch een klein verzoekje in. Donderdagavond nam Günther Neefs het muzikale intermezzo tijdens de pauze voor zijn rekening.

"Ik ben meer een fan van Charlotte de Witte. Ze mogen haar hier anders wel eens uitnodigen", knipoogde hij.