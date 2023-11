Podiumkandidaten rukken zich los in Zesdaagse van Gent, weer record voor Tuur Dens

clock 01:49 01 uur 49. Robbe Ghys: "15 punten voorsprong is toch al comfortabel: we kunnen af en toe dan wat gas terugnemen". Robbe Ghys: "15 punten voorsprong is toch al comfortabel: we kunnen af en toe dan wat gas terugnemen"

clock 01:39 01 uur 39. We hadden een moeilijke start vanavond. We waren nog niet goed wakker. Te weinig koffie gedronken. Neen, we maakten kleine tactische foutjes. Het zat allemaal wat tegen, maar we hebben ons goed herpakt. We waren geprikkeld en meer hebben we niet nodig om vonken te krijgen. Robbe Ghys. We hadden een moeilijke start vanavond. We waren nog niet goed wakker. Te weinig koffie gedronken. Neen, we maakten kleine tactische foutjes. Het zat allemaal wat tegen, maar we hebben ons goed herpakt. We waren geprikkeld en meer hebben we niet nodig om vonken te krijgen. Robbe Ghys

clock 01:20 01 uur 20. Ploegkoers (2): podiumploegen in de achterhoede. Het doek valt over deze tweede avond met de laatste koppelkoers. We hebben weer Nederlandse winnaars, maar niet de wereldkampioenen. Vincent Hoppezak en Philip Heijnen vullen hun zakken en bewijzen dat ze hier niet zomaar meedraaien in Gent. De 3 topploegen voor het podium lieten zich een ronde aansmeren en speelden niet mee voor de zege. In de stand nemen Lindsay De Vylder en Robbe Ghys het commando over. Ze staan in dezelfde ronde als Fabio Van den Bossche/Jules Hesters en Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip, maar tellen meer punten. Let wel: de Nederlandse wereldkampioenen hebben 99 punten en staan dus op 1 punt van een bonusronde. Virtueel hebben zij dus de touwtjes in handen. . Ploegkoers (2): podiumploegen in de achterhoede Het doek valt over deze tweede avond met de laatste koppelkoers. We hebben weer Nederlandse winnaars, maar niet de wereldkampioenen. Vincent Hoppezak en Philip Heijnen vullen hun zakken en bewijzen dat ze hier niet zomaar meedraaien in Gent. De 3 topploegen voor het podium lieten zich een ronde aansmeren en speelden niet mee voor de zege. In de stand nemen Lindsay De Vylder en Robbe Ghys het commando over. Ze staan in dezelfde ronde als Fabio Van den Bossche/Jules Hesters en Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip, maar tellen meer punten. Let wel: de Nederlandse wereldkampioenen hebben 99 punten en staan dus op 1 punt van een bonusronde. Virtueel hebben zij dus de touwtjes in handen.

clock 00:55 00 uur 55. Tijdrit 500 meter: pijlsnelle Dens. Hoe later op de avond, hoe beter Tuur Dens wordt. Op de 500 meter klokt hij met Noah Vandenbranden weer een toptijd. Hun 26"368 is één tiende sneller dan gisteren en dus plaatst het duo net als dinsdag een record op de tabellen. . Tijdrit 500 meter: pijlsnelle Dens Hoe later op de avond, hoe beter Tuur Dens wordt. Op de 500 meter klokt hij met Noah Vandenbranden weer een toptijd. Hun 26"368 is één tiende sneller dan gisteren en dus plaatst het duo net als dinsdag een record op de tabellen.

clock 00:04 00 uur 04. Derny (2). Kort na middernacht krijgen we het verdict van de tweede dernyreeks. Tuur Dens en Jules Hesters dagen elkaar uit. Het Belgische onderonsje wordt beslecht na een fotofinish: Dens heeft iets meer precisie met zijn jump. Voor Hesters is de leidersplaats een troostprijs richting de scratch, de tijdrit over 500 meter en de ploegkoers. . Derny (2) Kort na middernacht krijgen we het verdict van de tweede dernyreeks. Tuur Dens en Jules Hesters dagen elkaar uit. Het Belgische onderonsje wordt beslecht na een fotofinish: Dens heeft iets meer precisie met zijn jump. Voor Hesters is de leidersplaats een troostprijs richting de scratch, de tijdrit over 500 meter en de ploegkoers.

clock 23:35 23 uur 35. Derny (1). Het wedstrijdprogramma heeft een fikse vertraging opgelopen. Met de eerste dernyreeks komt er weer leven in de brouwerij. Lasse Norman Hansen draait de gaskraan open en dwingt Robbe Ghys tot het uiterste. Ghys balt de vuist. . Derny (1) Het wedstrijdprogramma heeft een fikse vertraging opgelopen. Met de eerste dernyreeks komt er weer leven in de brouwerij. Lasse Norman Hansen draait de gaskraan open en dwingt Robbe Ghys tot het uiterste. Ghys balt de vuist.

clock 23:06 23 uur 06. Volkszanger Jules Hesters. Prachtig moment tijdens de pauze. Gary Hagger geeft het beste van zichzelf en wordt tijdens "Het Mooiste Moment" eventjes afgelost door zangtalent Jules Hesters. Toonvast! . Volkszanger Jules Hesters Prachtig moment tijdens de pauze. Gary Hagger geeft het beste van zichzelf en wordt tijdens "Het Mooiste Moment" eventjes afgelost door zangtalent Jules Hesters. Toonvast!

clock 22:52 22 uur 52. Tussenstand halfweg de tweede avond. 2 koppels hebben de kaap van de 100 punten bereikt en verdienen een bonusronde. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys worden daardoor leider met slechts 1 puntje voorsprong op Fabio Van den Bossche en Jules Hesters. Met 89 punten moeten Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip nog even wachten op dat geschenkje, waardoor ze hun voorsprong van een ronde kwijt zijn. Maar dat zal straks dankzij de nodige punten weer veranderen. . Tussenstand halfweg de tweede avond 2 koppels hebben de kaap van de 100 punten bereikt en verdienen een bonusronde. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys worden daardoor leider met slechts 1 puntje voorsprong op Fabio Van den Bossche en Jules Hesters. Met 89 punten moeten Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip nog even wachten op dat geschenkje, waardoor ze hun voorsprong van een ronde kwijt zijn. Maar dat zal straks dankzij de nodige punten weer veranderen.

clock 22:48 22 uur 48. Ploegkoers (1): Van den Bossche met het slotakkoord. De eerste madison van de avond heeft vonken en vuur opgeleverd. Er tekent zich stilaan afscheiding af met De Vylder/Ghys, Havik/Van Schip en Van den Bossche/Hesters als gedoodverfde koppels voor het podium. Het drietal bestookte elkaar om de haverklap en net voor de deadline dienden de titelverdedigers nog een verzoekschrift in. Hun ultieme streep leverde evenwel geen extra ronde op, in de sprint trok Van den Bossche het laken naar zich toe. Het dak gaat er een eerste keer af. . Ploegkoers (1): Van den Bossche met het slotakkoord De eerste madison van de avond heeft vonken en vuur opgeleverd. Er tekent zich stilaan afscheiding af met De Vylder/Ghys, Havik/Van Schip en Van den Bossche/Hesters als gedoodverfde koppels voor het podium. Het drietal bestookte elkaar om de haverklap en net voor de deadline dienden de titelverdedigers nog een verzoekschrift in. Hun ultieme streep leverde evenwel geen extra ronde op, in de sprint trok Van den Bossche het laken naar zich toe. Het dak gaat er een eerste keer af.

clock 22:18 22 uur 18. Ghys en De Vylder winnen de baandronde.

clock 21:56 21 uur 56. Baanronde: Ghys en De Vylder swingen. Gent smult van de baanronde, elke avond een hoogtepunt. De koppels geven waar voor hun geld en verbeteren voortdurend de snelste chrono. Het winnende lot wordt getrokken door Robbe Ghys, die Lindsay De Vylder naar de scherpste tijd katapulteert. Ze klokken af op 8"434", een moyenne van 70,856 km/u. . Baanronde: Ghys en De Vylder swingen Gent smult van de baanronde, elke avond een hoogtepunt. De koppels geven waar voor hun geld en verbeteren voortdurend de snelste chrono. Het winnende lot wordt getrokken door Robbe Ghys, die Lindsay De Vylder naar de scherpste tijd katapulteert. Ze klokken af op 8"434", een moyenne van 70,856 km/u.

clock 21:35 21 uur 35. Havik/Van Schip winnen de afvalling.

clock 21:34 21 uur 34. Afvalling: Nederlanders vloeren de Belgen. De afvalling levert een titanenduel op. De Vylder/Ghys, Hesters/Van den Bossche en Havik/Van Schip overleven de eliminaties. De Vylder en Ghys halen de finale niet na een slecht getimede aflossing. In de sprint moeten de Belgen het hoofd buigen na een krachtige overname van tanker Van Schip. Havik maakt het vlotjes af. . Afvalling: Nederlanders vloeren de Belgen De afvalling levert een titanenduel op. De Vylder/Ghys, Hesters/Van den Bossche en Havik/Van Schip overleven de eliminaties. De Vylder en Ghys halen de finale niet na een slecht getimede aflossing. In de sprint moeten de Belgen het hoofd buigen na een krachtige overname van tanker Van Schip. Havik maakt het vlotjes af.

clock 21:21 21 uur 21. 't Is weer koers! Het oponthoud heeft zo'n 5 minuten geduurd. We pikken de draad weer op met de afvalling. . 't Is weer koers! Het oponthoud heeft zo'n 5 minuten geduurd. We pikken de draad weer op met de afvalling.

clock 21:18 21 uur 18. In de bocht voor de finish vindt een grondige inspectie plaats. De piste bijschaven is precisiewerk. . In de bocht voor de finish vindt een grondige inspectie plaats. De piste bijschaven is precisiewerk.

clock 21:15 21 uur 15. Rode vlag. De ploegafvalling wordt meteen afgeschoten. Er is schade vastgesteld aan de piste en er is oplapwerk nodig. . Rode vlag De ploegafvalling wordt meteen afgeschoten. Er is schade vastgesteld aan de piste en er is oplapwerk nodig.

clock 21:15 Opnieuw een vol huis voor dag 2 van de Zesdaagse. 21 uur 15. Opnieuw een vol huis voor dag 2 van de Zesdaagse

clock 21:13 Gent geniet van de knalprestaties van de G-sporters. 21 uur 13. Gent geniet van de knalprestaties van de G-sporters.