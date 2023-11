Ex-winnaar Moreno De Pauw draait in Gent mee met zijn derny: "Stressvol genieten"

Ik weet wat er van me verwacht wordt, maar het is niet omdat je als renner achter de derny hebt gereden, dat je er zelf ook goed mee kunt rijden.

En nu is De Pauw terug als gangmaker. Dinsdag debuteerde hij met zijn derny.

"Het is iets minder intensief dan dat je hier als renner rijdt, maar je moet wel geconcentreerd blijven. Het is niet gewoon met het brommertje rijden."

"Als gangmaker bepaal je het tempo en de lijnen, de renner moet volgen. Dat is een groot verschil."

"Wij kijken ook hoe de koers verloopt en gaan af op onze intuïtie. Op dat vlak moet ik nog veel leren, moet ik eerlijk toegeven. De grote vedetten zetten ze ook nog niet achter mij, maar dat is volledig normaal."

De Pauw, agent in het dagelijkse leven, geniet zichtbaar van zijn nieuwe rol. "Het is stressvol genieten. Het is een uit de hand gelopen hobby, maar ik ben erg blij en we zien wel of ik volgend jaar mag terugkeren."