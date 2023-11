24 uur in het leven van een pistier in 't Kuipke: "De laatste nacht is als een kogel"

Dinsdagavond 1.03 u. In het Gentse Kuipke wordt de eerste dag van de 82e editie van de Lotto Gentse Zesdaagse beëindigd. Het Gentse feestpaleis loopt behoorlijk snel leeg, op meerdere groepjes na waarbij sommigen hun piek al op de openingsavond gelegd hebben. De 12 deelnemende koppels, jong of oud, weten dat ze nog niet hoeven toe te slaan tijdens de eerste dans van de Gentse klassieker. En toch glijdt er altijd wat stress van de rennerslichamen na de eerste krachtmeting op de Gentse baan. "Na de laatste ploegkoers van de dag kruip ik nog een kwartiertje op mijn rollen om los te rijden. Je stapt af met veel spanning op je benen en je moet die eerste dag toch even neerleggen."

Gentenaar Jules Hesters neemt ons op sleeptouw in hoe hij 24 uur in zijn "tweede thuis" beleeft. "Na een hersteldrank volgt nog een douche in de catacomben, een warme maaltijd in 't Kuipke en daarna probeer je zo snel mogelijk in je hotel te geraken. Met respect voor de snelheidslimiet in de auto, hé." Opvallend: Hesters is hier kind aan huis en woont slechts een tweetal kilometer van zijn geliefde speeltuin in het Citadelpark. "En toch slaap ik op hotel." "Mijn vriendin en ouders moeten 's ochtends tijdig de deur uit voor hun werk en je wordt dan toch wakker. Als je je nachtrust niet wil verstoren, dan is het verstandig om je een weekje af te zonderen."

"Vroeger sliep ik niet voor 4 u, nu gaat het wel om 2.30 u"

Dat doet Jules Hesters deze week net als heel wat collega's in een hotel in Nazareth, op een tiental minuutjes van de Gentse wielerbaan. "Daar probeer ik toch altijd rond 2 uur aan te komen, waarna het snel richting bed gaat. Ik ben gelukkig een goeie slaper en lig niet te lang meer te woelen. Rond 2.30 u ben ik na de eerste avond ingedommeld." "Dit is mijn vijfde editie van de Gentse Zesdaagse. Als debutant sliep ik niet voor 4 uur, een jaar later schoof dat op naar 3.40 u, nog een jaartje verder naar 3.20 u." "Intussen kan ik die nervositeit een plaats geven en slaap ik goed, maar ik kan me voorstellen dat het voor een debutant zoals Milan Van den Haute toch andere koek is." "Onderschat die slaap en nachtrust niet. Als je een drietal slechte nachten hebt gehad, dan stapelt zich dat op." "Op dag 5 ben je vermoeid, op dag 6 ben je geradbraakt. En dan betaal je dat cash in de finale. Een zesdaagse win je net als de Tour in je bed, hé."

Fiets en feest gaan hand in hand in Gent.

Simulatie tijdens de week voor de Zesdaagse

Als de adrenaline niet te hevig door zijn lichaam raast, slaagt Jules Hesters er dus in om rond half 3 de slaap te vatten. Kort na 12 u loopt de wekker af en sloft de pistier naar het ontbijt in het rennershotel. "Als renner hoef je je niets aan te trekken, speciaal voor ons is er een uitgebreid ontbijtbuffet tot 13 u." "Tijdens zo'n zesdaagse nuttigen we onze maaltijden rond 12.30 u, 17 u en na de koers rond 1.30 u. De principes blijven gelijk, alleen schuiven we de tijdstippen en de hele dagindeling enkele uren op." "Meestal probeer ik anderhalve week voor het startschot dat ritme al aan te nemen." "Dan rijd ik 's avonds nog wat op de rollen, begin ik rond middernacht naar een film te kijken, sukkel ik tegen 2 u in slaap en vertrek ik rond de middag op training. Zo kun je die 6 dagen vooraf al een beetje simuleren."

Wie denkt dat er na het ontbijt een prikkel volgt voor het lichaam, komt bedrogen uit. "Ik probeer tot 15 u te rusten op bed en trek dan naar de piste. In de auto mag de muziek al een tikje agressiever. Om 16 u volgt een massage, om 17 u het avondeten en dan kom je stilaan in racemodus." "Je bereidt je mentaal voor en je rijdt dan ook een halfuurtje op de rollen. Meer is er niet nodig, want tijdens de ploegvoorstelling draaien we nog voldoende rondjes op de piste om de benen los te gooien." Maar 's namiddags volgt er dus geen korte sessie op de fiets, indoor of buiten? "Neen", lacht Hesters. "Sommige collega's doen dat wel, maar ik vind deze piste al belastend genoeg voor het zitvlak." "Gent wordt gekenmerkt door steile en korte bochten. Die zetten enorm veel druk op je zitvlak, je lichaam wordt nog meer naar je fiets toegedrukt." "Het is dan beter om 1 keer alles te geven en voor de rest spaar je je beter. Die ervaring heb ik intussen, voor nieuwkomers is het wennen. Na dag 1 zuchtten enkele debutanten al hoe zwaar het is voor je zitvlak."

Jules Hesters en Fabio Van den Bossche zijn de Gentse smaakmakers deze week.

"Het gordijntje gaat enkel dicht als ik aan het plassen ben"

Even verpozen - het lichaam en het zitvlak laten rusten - kan in de cabine, het traditionele hokje langs de piste waar de toeschouwers de pistedieren zelfs kunnen begluren. "Gelukkig is er een gordijntje", lacht Hesters, "al hoeft dat voor mij niet dicht. Tenzij ik aan het plassen ben, hé. Onze kleine boodschap doen we dan ook in onze plasemmer." "Die cabine is ons appartementje voor een week. We hebben er een matras, we kunnen er even gemasseerd worden en je kunt er echt wel even uitblazen." "Al hoeft dat allemaal niet te veel voor mij. Als Gentenaar krijg ik slechts 1 week om te koersen voor mijn fans. Ik kom hier al 15 jaar, dit is mijn tweede thuis. Dan neem je er alles met de glimlach bij."

De rennershokjes in 't Kuipke.

Je zit dagen in dat ritme van opstaan rond 12 u en zondag moet je op dat uur al aan de bak. Daardoor moet je toch een weekje herstellen van de Zesdaagse. Jules Hesters