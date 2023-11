De pittige Parijse pistepuzzel van bondscoach Kenny De Ketele: "Ik lig er wakker van"

"We moeten sowieso renners teleurstellen"

"Ik lig er letterlijk wakker van", legt Kenny De Ketele meteen het dilemma uit.

"Onze accreditaties zijn heel beperkt. Normaal gezien hebben we 4 plekken dankzij de achtervolging, maar die geselecteerde renners moeten dus ook de ploegkoers en het omnium rijden."

"We moeten kiezen en dat wordt niet simpel. De namen invullen is een ambetante taak. We hebben nog tijd tot juni en iedereen kan zich nog bewijzen."

"Maar we moeten sowieso renners teleurstellen", beseft de bondscoach.

"Ze verdienen het allemaal om te gaan, maar we zullen discipline per discipline selecteren en kijken waar we de grootste kans hebben. Daarna vullen we de namen in."

"Het is bikkelhard en zo is sport. Dat weten ze allemaal. Ik gun het hen allemaal, maar dat kan niet. Ik ben blij dat ik die beslissing niet alleen hoef te nemen."