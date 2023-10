Zesdaagse van Gent vult deelnemersveld aan met Europese kampioenen ploegkoers

Roger Kluge en Theo Reinhardt rijden voor de vierde keer samen in Gent: in 2018 was dat voor het eerst, in 2019 werden ze derde en ook vorig jaar stonden ze samen aan de start.

Het Duitse duo verlengde dit jaar zijn Europese titel op de ploegkoers en is in het internationale baanwielrennen één van de absolute topkoppels.

Behalve de titelverdedigers Robbe Ghys en Lindsay De Vylder staat er nog één volledig Belgisch koppel aan de start: Noah Vandenbranden en Tuur Dens.

De ploegmaats bij Sport Vlaanderen-Baloise pakten beiden ook al medailles op de grote kampioenschappen eerder dit jaar: Dens brons op de scratch op het WK in Glasgow, Vandenbranden twee keer goud op het EK U23.

Gianluca Pollefliet op zijn beurt rijdt dit jaar met de Duitser Tim Torn Teutenberg, debutant Milan Van den Haute wordt gekoppeld aan de ervaren Italiaan Michele Scartezzini, meervoudig Europees medaillewinnaar in de ploegenachtervolging.

Jonas Rickaert krijgt met de Deen Lasse Norman Hansen ook een pak ervaring én medailles aan zijn zijde.