Eerste koppels voor Gentse Zesdaagse: De Vylder met Ghys, toppers voor Van den Bossche en Hesters

Vorig jaar won Lindsay De Vylder voor het eerst in het Kuipke, zijn partner Robbe Ghys werd toen voor de derde keer gekroond in Gent.

De Vylder en Ghys mikken over een maand op een tweede eindzege als duo in Gent en bekampen onder meer Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, de wereldkampioenen in de ploegkoers. Op het voorbije WK in Glasgow vochten zij nog een titanenstrijd uit met het Belgische koppel.

Havik werd vorig jaar tweede in Gent met Fabio Van den Bossche. De youngster wordt nu gekoppeld aan Benjamin Thomas (28), een brok Franse ervaring op de piste. Thomas is de regerende Europese kampioen en vicewereldkampioen in het omnium.

Op het WK pakte Van den Bossche brons op de puntenkoers, het goud was voor Aaron Gate. De 32-jarige Nieuw-Zeelander wordt in Gent de copain van Jules Hesters.