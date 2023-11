Titelverdedigers Ghys/De Vylder: "Willen wereldkampioenen Havik/Van Schip wél kloppen in Zesdaagse Gent"

Bij de 12 teams die van 14 tot en met 19 november de honneurs waarnemen in het Kuipke zijn er 3 volledig Belgisch. De Vylder, die vorig jaar een eerste keer triomfeerde in Gent, aan de zijde van Ghys, voor wie het nummer 3 was, voeren het Belgische veld aan.



Noah Vandenbranden/Tuur Dens en Fabio Van den Bossche/Jules Hesters zijn hun Belgische collega-duo's.



De Nieuw-Zeelandse wereldkampioen puntenkoers Aaron Gate draait rond met de Deen Mathias Malmberg. Een andere Deen, Lasse Norman Hansen, is de ploegmaat van Jonas Rickaert, Gianluca Pollefliet wordt gekoppeld aan de Duitser Tim Torn Teutenberg.



De 9e en laatste Belg in het deelnemersveld is Milan van den Haute. De winnaar van de U23 AVS Cup van 2022 krijgt de ervaren Italiaan Michele Scartezzini aan zijn zijde.



Daarnaast zijn er nog 5 internationale duo’s: de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, hun landgenoten Vincent Hoppezak en Philip Heijnen, de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, de Britten Mark Stewart en Oliver Wood en de Fransen Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion.



Kluge en Reinhardt zijn de regerende Europese kampioenen ploegkoers, Havik en van Schip de regerende wereldkampioenen en Stewart en Wood zijn de vicewereldkampioenen van het voorbije WK in Glasgow.

Revanche tegen Havik en Van Schip: "Doet nog pijn"

De Vylder en Ghys lagen in Schotland lang in polepositie voor goud, maar haalden uiteindelijk het podium net niet met een vierde plaats. En dat doet nog altijd zeer.



De Vylder: "Drie maanden later blijft dat WK een open wonde." Ghys maakt het nog erger: "Zeg maar een dubbele beenbreuk. Ik krijg tranen in de ogen als ik eraan denk."



"Het zal pijn doen om Havik en Van Schip in de regenboogtrui te zien", sust De Vylder. "Ik gun het hen wel. Het is vooral het eigen verlies dat me dwarszit."



De Belgen willen revanche nemen in Gent: "Ik heb al wereldkampioenen verslagen", weet Ghys. "In Gent zal ik er alles aan doen om dat opnieuw te doen."



"Het is niet hetzelfde als de wereldtitel, maar ook de Zesdaagse van Gent staat bovenaan mijn lijstje met belangrijke wedstrijden."

Keisse, Kopecky, Vromant en co.