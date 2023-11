Afscheid in mineur: topvoetbalster Megan Rapinoe blesseert zich na 3 minuten in uitwuifmatch

"Je krijgt niet altijd het perfecte einde", zei een zichtbaar geëmotioneerde Megan Rapinoe.



De Amerikaanse voetbalvedette is een icoon in het vrouwenvoetbal met 2 wereldtitels en olympisch goud met de VS.

Rapinoe wou haar afscheid in stijl afsluiten in de titelmatch met haar team OL Reign tegen Gotham FC.



Maar na 3 minuten gebeurde het ondenkbare. Rapinoe schoof weg op de grasmat en kon haar weg niet meer vervolgen.



De Amerikaanse had last van haar rechterachillespees. Met tranen in haar ogen strompelde Rapinoe van het veld.

Haar team OL Reign verloor uiteindelijk met 1-2, geen titel dus als afscheidscadeau voor de onfortuinlijke Rapinoe.