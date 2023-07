Amerikaanse voetbalster en wereldkampioene Megan Rapinoe (38) zwaait af

"Het is met een diep gevoel van vrede en dankbaarheid dat ik heb besloten dat dit mijn laatste seizoen zal zijn", schrijft Rapinoe op sociale media. "Ik had me nooit kunnen voorstellen hoe voetbal mijn leven voor altijd zou vormen en veranderen."

Rapinoe is al jaren een van de steunpilaren van de Amerikaanse nationale ploeg. Samen veroverden ze de wereldtitel in 2015 en 2019 én olympisch goud.

Later deze zomer doet de Amerikaanse vedette nog een gooi naar een derde wereldtitel met de VS op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Rapinoe verzamelde al 199 caps voor de VS, waarin ze maar liefst 63 keer scoorde. Ze speelt ook in de Amerikaanse competitie voor OL Reign. Eerder kwam ze uit voor Olympique Lyon en Chicago Red Stars.

Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld maakte Rapinoe indruk. Ze is een voorvechtster van gelijke lonen voor de Amerikaanse mannen- en vrouwenploeg en ze is een boegbeeld van de lgbtqia+-gemeenschap.