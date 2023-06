Afscheid van Stéphane Demol: "Stijlrijke verdediger en vrijgevochten avonturier"

"Als trainer had hij ook wisselend succes bij onder meer KV Mechelen en Charleroi en hij was ook assistent bij Standard en de Rode Duivels."

"Op het veld was hij een stijlrijke en moderne verdediger met goeie voeten."

"Demol was een zelfbewuste, vrijgevochten avonturier met een geweldige franc-parler ."

"Hij was toen pas 20 jaar, maar was al een vaste waarde in de verdediging van Anderlecht."

"Als jonge voetballer kwam hij toen in de ploeg en hij scoorde in de verlengingen."

"Voor mij zal hij altijd verbonden blijven aan die legendarische wedstrijd tegen de Sovjet-Unie op de bijzondere Wereldbeker van 1986 in Mexico", duidt onze commentator Peter Vandenbempt in een eerste reactie.

Leo Van der Elst: "Atletische voetballer, zeer aangename collega met een mening"

"Ik ben er niet goed van", getuigde Leo Van der Elst enkele uren na het overlijden. "Ik hoorde hem een 5-tal maanden geleden voor het laatst en toen leek er niets aan de hand."

"Hij was superaangenaam. Als je bijvoorbeeld iets organiseerde voor een goed doel, dan was hij altijd bereid om in te gaan op je vraag."

"En als we elkaar zagen op een reünie of een ander evenement, dan was het altijd een blij weerzien."

Van der Elst looft Demol als mens en als voetballer: "Hij was ongelofelijk sterk en atletisch."

"Je kon met hem altijd lachen en hij had uiteraard zijn duidelijke mening. We wisten al heel snel dat hij vroeg of laat coach zou worden."

"Op tactisch vlak had hij zijn visie, maar hij was nooit opdringerig. Ik zal me Stéphane blijven herinneren als een geweldige collega, zelfs als een vriend."