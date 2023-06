Stéphane Demol is overleden. De stijlrijke verdediger is in het collectieve Belgische voetbalgeheugen gegrift dankzij zijn prachtige kopbalgoal in de epische strijd tegen de Sovjet-Unie in de 1/8e finales van het WK 1986 in Mexico. Demol scoorde toen de 3-2 in de verlengingen. Bekijk hier zijn goal.