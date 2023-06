Voormalig Rode Duivel Stéphane Demol is overleden op 57-jarige leeftijd

Stéphane Demol (geboren in 1966) werd als tiener door Anderlecht opgemerkt en brak er halfweg de jaren 80 razendsnel door. Hij werd 3 keer kampioen in een ploeg met onder meer Enzo Scifo en Frank Vercauteren.

De centrale verdediger - gezegend met een stevige dosis flair en temperament - verhuisde al even snel naar het buitenland met korte passages bij Bologna, Porto en Toulouse, niet altijd even succesvol.

In zijn beginperiode als prof was Demol ook in geen tijd een vaste waarde in de nationale ploeg geworden. Hij debuteerde onder Guy Thys.

Zijn enige goal was een legendarisch kopbaldoelpunt op het WK in 1986 in Mexico tegen de Sovjet-Unie in de 1/8e finales. 4 jaar later was hij ook aan de slag op de Wereldbeker in Italië.

De charismatische Demol keerde daarna terug naar ons land en trok het shirt aan van Standard en Cercle Brugge.

Daarna doofde de carrière van Demol beetje bij beetje uit, veel vroeger en met minder pieken dan iedereen verwacht had. Hij stopte eind jaren 90 als prof en stapte in het trainersvak.

Bij onder meer Standard en de Rode Duivels was Demol enkele jaren assistent onder René Vandereycken.

Hij beëindigde zijn trainerscarrière uiteindelijk in 2016 in Saudi-Arabië na een odyssee in het buitenland.

Demol overleed op 57-jarige leeftijd na een hartstilstand.