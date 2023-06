Na moeizame onderhandelingen vinden FIFA en EBU akkoord over uitzendrechten WK voor vrouwen

De kogel is door de kerk. Na lang getouwtrek hebben de FIFA en de European Broadcasting Union een overeenkomst over de uitzendrechten voor het WK voetbal voor vrouwen. Ook Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk maken deze keer deel uit van de deal. "Het WK zal op het gratis televisienetwerk van de EBU te zien zijn", aldus de FIFA in een verklaring.