Peter Maes wil weer vooruitkijken na schikking met gerecht: "Mijn verhaal mag zo niet eindigen"

Eindelijk kan hij de pagina omdraaien. Door een schikking met het gerecht is Peter Maes verlost van "Operatie Zero", die een flinke impact had op zijn trainerscarrière. Nu kijkt de 59-jarige coach, die hoopt op een nieuwe kans, vooruit naar de toekomst in een interview met onze redactie: "Mensen waren sceptisch, nu is dat geen excuus meer."

Waarom ben je akkoord gegaan met het voorstel? Voel je opluchting nu het verhaal afgelopen is? Peter Maes: "Je kunt ervoor kiezen om tot het einde te procederen, maar ik probeer verder te kijken. Ik kreeg de mogelijkheid om te schikken en zo kan ik eindelijk dit hoofdstuk afsluiten." "Het heeft lang geduurd en veel energie gekost, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie en vrienden." "Het was een enorme opluchting. Tijdens het proces probeer je wel vooruit te kijken, maar het is moeilijk. Ook clubs kijken alleen naar het verleden." "Nu is het afgesloten en hopelijk kan ik terugkeren naar datgene wat ik graag doe, kan ik mijn passie weer uitoefenen en komen er weer mogelijkheden voor mij." Is dit een soort tweede kans voor jou? Peter Maes: "Ik denk dat we allemaal wel eens fouten maken en dat we allemaal kansen verdienen in het leven." "Ik hoop en denk dat alles wat ik in het verleden als coach heb bereikt, goed was. Behalve misschien mijn laatste periode bij Beerschot, maar dat was al ten tijde van het onderzoek. Achteraf is gebleken, ook door andere coaches, dat Beerschot veel beloftes heeft gedaan die ze niet zijn nagekomen." "Ik sluit die hele periode af. Nu ga ik kijken wat er op mijn pad komt en hopelijk krijg ik nog een kans."

Ik wil echt eerherstel. Ik voel dat ik nog heel veel honger heb en geloof dat er nog altijd een plek voor mij is in het voetbal. Peter Maes

Je ontslag bij Beerschot was geen prettig einde. Is dat een drijfveer voor jou om opnieuw aan de slag te gaan als trainer? Of is het voortgekomen uit je passie voor voetbal? Peter Maes: "Ja, beide. Ik heb altijd in het voetbal gezeten en aan het einde van mijn voetbalcarrière heb ik iets soortgelijks meegemaakt bij Standard." "Toen ik 36 was, werd ik naar de C-kern verwezen. Ik heb toen meteen gezegd dat ik mijn voetbalcarrière niet op een negatieve manier wilde beëindigen." "Ik heb volgehouden en gelukkig nog met Germinal Beerschot een team gevonden, waardoor ik mijn voetbalgeluk opnieuw kon vinden. Zo kon ik het hoofdstuk goed afsluiten." "Ik kan me niet voorstellen dat ik op die manier uit het voetbal zou vertrekken." "Ik wil echt eerherstel. Ik voel dat ik nog heel veel honger heb. Ik volg het voetbal van heel dichtbij en geloof dat er nog altijd een plek voor mij is in het voetbal." "Nu kan ik eindelijk zeggen dat het "Propere Handen"-verhaal is afgesloten, als er interesse is. Mensen waren altijd nog sceptisch, maar dat is nu geen excuus meer."

Je gaat mee in het circus en hebt vertrouwen in mensen. Ik ben heel loyaal en dat kan soms negatief uitpakken. Peter Maes

Heb je iets uit deze periode geleerd?



"Je gaat mee in het circus en probeert er het beste van te maken. Je hebt vertrouwen in mensen, ik ben heel loyaal en dat kan soms negatief uitpakken. Dat is een levensles. Het is gebeurd en we gaan verder."

"Ik heb ook leren relativeren. Gelukkig kon ik altijd op mijn familie rekenen. Dan besef je weer wat écht belangrijk is. Voetbal is altijd heel belangrijk voor me geweest en zal dat altijd blijven. Ik weet waar ik thuishoor."

Ben je geschrokken van het imago dat tijdens die periode is ontstaan?

"Ik ben behoorlijk geschrokken van hoe zwaar je wordt aangepakt. Vooral door de media. Wat er in de pers werd gezegd, dat ben ik niet. Ik ben iemand met veel passie voor de sport. En daar ging het niet meer over."

Trainerscarrière Peter Maes: