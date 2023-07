Voormalige collega-Rode Duivels nemen afscheid van Demol: "De band is altijd gebleven"

In Alsemberg werd vanmorgen afscheid genomen van Stéphane Demol. De voormalige Rode Duivel liet vorige week het leven na een hartstilstand. Hij was 57.

Alle vier deelden op het WK van 1986 in Mexico de kleedkamer met Demol.



"Ik was er toen de oudste en hij de jongste. Dat schept altijd een band", vertelde Broos.

"Maar ook na het toernooi was het weerzien met hem altijd prettig. Het was iemand die recht voor de raap was en waar je altijd plezier mee had."



"Ik wilde er vandaag dan ook absoluut bij zijn. De band die vele jaren geleden gecreëerd is, is altijd gebleven. Jammer dat we elkaar eigenlijk te weinig zien of zagen. Dat is triestig, natuurlijk."