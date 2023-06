Vriend en ex-collega René Vandereycken over Demol: "Vroeg hem als T2 omdat ik 100% vertrouwen in hem had"

"Dat begon allemaal bij Anderlecht", vertelt Vandereycken. "Ik behoorde tot de oudere generatie met Peruzovic, Olsen en Vercauteren, hij was een van de jongeren."

Je zou zomaar kunnen stellen dat Vandereycken en Demol een rode draad vormden doorheen elkaars carrière. De 2 kwamen elkaar in hun loopbaan verschillende keren tegen.

"Hij was intelligent genoeg om zonder risico's op te komen met de bal, maar ook technisch genoeg om dat goed te doen", blijft Vandereycken lovend.

"Ik zou hem vergelijken met John Stones van Manchester City", vervolgt hij zijn verhaal. "Bij de goal die hij scoorde in de testmatch tussen Club Brugge en Anderlecht, kwam hij ook van achterin met de bal aan de voet."

Vandereycken zag zijn ex-ploegmakker dan ook als een alleskunner. "Qua positiespel, kopspel en tackles was hij goed, maar ook voetballend was hij erg sterk."

Duivels duo

Ook bij de nationale ploeg speelden ze samen. Zo waren ze allebei actief op het WK 1986 in Mexico. Maar toch zullen Vandereycken en Demol bij de Duivels vooral herinnerd worden als trainersduo.

"Ik apprecieerde vooral zijn openheid, eerlijkheid en vertrouwen", vertelt Vandereycken daarover. "En we hadden wel samengespeeld, maar hem vragen om mijn assistent te worden, betekende toch dat ik 100% vertrouwen in hem had."

"Ik was ervan overtuigd dat dat volledig gerechtvaardigd was en dat bleek ook uit de 2 jaar waarin we samenwerkten", blikt hij terug op die periode.

(lees voort onder de foto)