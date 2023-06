Carl Huybrechts typeert Stéphane Demol: "Een gouden kerel met een peperkoeken hart en een strafschopspecialist"

Oud-voetballer en -trainer Stéphane Demol is overleden op 57-jarige leeftijd. Carl Huybrechts (71) had een goede band met de voormalige speler van de Rode Duivels.

"Stéphane was een gouden kerel, met een soms moeilijke présence, toch in het begin van zijn carrière. Hij was groot, hij was sterk, hij sprak veel talen. Als hij in het buitenland ging voetballen, in Portugal of in Italië, pikte hij onmiddellijk de taal op", vertelt Huybrechts.

"Ondanks z'n jonge leeftijd wist Stéphane zich te manifesteren in een groep. Hij had een air over zich, maar hij was ook een kerel met een peperkoeken hartje. Zo heb ik hem leren kennen."

Op het voetbalveld stond er een persoonlijkheid. "Die gedragen werd door een groot en atletisch lichaam", vult Huybrechts aan.

"Er stond een man op het veld met lef en veel voetbalkwaliteiten. Hij had een hele goede trap en een fantastisch kopspel, zowel verdedigend als aanvallend. Kijk maar naar zijn WK-doelpunt tegen de Sovjet-Unie."