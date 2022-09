Een Belg staat in de meest prestigieuze talentenlijst ter wereld, maar hoe verging het zijn voorgangers?

Niemand kan de toekomst voorspellen - al zeker niet in het voetbal. Toch legt de Engelse kwaliteitskrant The Guardian ieder jaar een lijst aan van de grootste voetbaltalenten. Dit seizoen prijkt daar met Club Brugge-speler Noah Mbamba alweer een Belg op. Zijn voorgangers bewijzen dat dat nooit garanties biedt. Een overzicht.

Hoe gaat The Guardian te werk voor zijn Next Generation-lijst? Selecteert ieder seizoen 60 talenten van overal ter wereld, geboren in een bepaald jaar. Onder meer Erling Haaland prijkte in zijn beginperiode bij Molde al op de lijst. Het zijn lokale kenners die namen insturen. Voor de generatie-2005 is er met Noah Mbamba dit jaar één Belg geselecteerd. Ook de Noorse Club Brugge-speler Antonio Nusa valt de eer te beurt.

2021

Pierre Dwomoh (toen: Antwerp, nu: Braga)

Door The Guardian terecht omschreven als "talent met een handleiding". Ontpopte zich vorig jaar bij Antwerp even tot een revelatie, maar verdween al even snel weer naar het achterplan. Verkommerde dit seizoen zelfs in de B-kern. Het Portugese Braga zorgde voor een tijdelijke ontsnappingsroute. Kwam nog niet in actie voor de club.

Romeo Lavia (toen: Manchester City, nu: Southampton)

Rechtvaardigt dit seizoen al zijn plekje in de talentenlijst. Niet bij Manchester City, maar wel bij Southampton. De Engelse middenmoter plukte Lavia ietwat verrassend weg voor 14 miljoen euro. Een slimme investering, want het goudhaantje was meteen een sensatie. Zonder blessure was hij de voorbije interlandperiode wellicht opgeroepen voor de Rode Duivels.

2020

Ardy Mfundu (toen en nu: Schalke 04)

Een relatief onbekend Belgisch talent van Schalke 04. Mfundu, die eerder bij Club Brugge speelde, is een fysiek sterke verdediger. Vertoeft nog steeds in Gelsenkirchen, maar kreeg nog geen kans bij de A-ploeg. Maakt nu minuten bij het tweede elftal in de Duitse vierde klasse.

Luca Oyen (toen en nu: Racing Genk)

Op het moment dat Luca Oyen de lijst haalde, kwam de winger nog maar net piepen bij het eerste elftal van Racing Genk. Sindsdien groeide het geloof in de kwaliteiten van het toptalent alleen maar. Oyen kreeg zelfs een basisplaats in de seizoensopener tegen Club Brugge. Alleen scheurde de flankaanvaller meteen zijn kruisband, waardoor hij out is tot na Nieuwjaar.

2019

Jérémy Doku (toen: Anderlecht, nu: Rennes)

Schoot als een ster naar de hemel, maar stagneert sinds zijn transfer naar het Franse Rennes. Vooral door een opeenvolging aan blessures. Het Anderlecht-product verloor ook (even?) zijn plekje in de selectie van de Rode Duivels.

Marco Kana (toen en nu: Anderlecht)

Op het moment dat The Guardian hem selecteerde amper 2 wedstrijden als invaller achter zijn naam. Nu telt Kana exact 50 matchen voor de hoofdmacht van Anderlecht. Een onbetwiste titularis is de middenvelder evenwel nog niet.

2018

Nicolas Raskin (toen: KAA Gent, nu: Standard)

Kon zich bij KAA Gent nooit doorzetten in de eerste ploeg. Een terugkeer naar jeugdliefde Standard deed wonderen. Raskin ontplooide zich in Luik tot een onbetwiste titularis. Deze zomer mikte de middenvelder op een transfer, maar uiteindelijk bleef hij de club trouw.

2017

Keres Masangu (toen: AS Roma, nu: Virton)

In 2017 - het jaar dat hij de lijst van The Guardian haalde - verkaste Masangu van Mechelen naar AS Roma. Na 3 seizoenen bij de jeugdploegen van de Italiaanse topclub keerde de middenvelder terug naar België, meer bepaald Beerschot. Ook daar kon Masangu niet doorbeken als prof, tijdens een opvallende uitleenbeurt aan het Kroatische Sibenik evenmin. Sinds 2021 komt het voormalige toptalent uit voor tweedeklasser Virton.

Flor Van Den Eynden (toen: Inter, nu: Helmond sport)

Behoorde in 2017 samen met Xian Emmers en Zinho Vanheusden tot het kransje Belgische toptalenten bij Inter. Kreeg nooit zijn kans bij de Italiaanse topclub en vertrok dan maar naar het Nederlandse FC Eindhoven. Nu een titularis bij reeksgenoot Helmond Sport.

2016

Mile Svilar (toen: Anderlecht, nu: AS Roma)

In 2016 dachten velen dat het een kwestie van tijd zou zijn voor Mile Svilar ergens eerste doelman was. Alleen: zes jaar later is dat nog steeds niet het geval. De ongeduldige keeper vertrok snel bij Anderlecht, maar kon zich ook bij Benfica nooit opwerpen als onbetwiste nummer 1. Deze zomer verhuisde hij naar AS Roma... waar hij weer op de bank zit.

Thibaud Verlinden (toen: Stoke City, nu: Beerschot)

"Kwaliteiten die vergeleken worden met Eden Hazard", schreef The Guardian in 2016. Maar die schoenen zou Thibaud Verlinden nooit kunnen vullen. Na Stoke passeerde de flankaanvaller langs Bolton, Fortuna Sittard, het Slovaakse Dunajska Streda en nu Beerschot. Daar begon hij bijna alle wedstrijden in de basis.

Indy Boonen (toen: Manchester United, nu: Oostende)

Droomde in 2016 van een kans bij de eerste ploeg van Manchester United. Tevergeefs. Boonen ging bij KV Oostende dan maar op zoek naar speelkansen. Tot dusver resulteerde dat in 63 wedstrijden (waarin hij 6 keer scoorde en 4 assists gaf). Stond vorig seizoen lang aan de kant door een gescheurde achillespees en valt nu meestal naast de selectie.

2015

Ismail Azzaoui (toen: Wolfsburg, nu: zonder club)

Was in 2015 een van de grote beloftes van het Belgische voetbal, maar een slechte knie zou zijn carrière fnuiken. Een opeenvolging van zware blessures stond een ontbolstering bij Wolfsburg jarenlang in de weg. Bij zijn nieuwe club Heracles sloeg het noodlot vorig jaar weer toe. Azzaoui, die net een basisplaats veroverd had, liep wéér een zwaar knieletsel op bij een botsing. Nu zit de aanvaller zonder club.

2014

Youri Tielemans (toen: Anderlecht, nu: Leicester)