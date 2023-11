Ghanese voetballer sterft na hartaanval op veld in Albanië, vorig jaar liet hij defibrillator verwijderen

Dat Raphael Dwamena een hartafwijking had, was al langer bekend. In augustus 2017 werd bij hem een hartprobleem vastgesteld bij een medische keuring bij Brighton.

De 8-voudige Ghanese international stond op dat moment op het punt een mooie transfer te versieren van FC Zürich naar de Premier League, maar zijn hartafwijking stak daar een stokje voor.



Dwamena zette zijn carrière voort - tegen het advies van de dokters in - bij veelal kleinere clubs. Hij kreeg in 2020 een defibrillator ingeplant, die hem in 2021 redde in een bekermatch met Linz in Oostenrijk.



Vorig jaar liet hij zijn defibrillator verwijderen, omdat hij geen vertrouwen meer had in de technologie en hij daar zelfs de oorzaak zag van zijn instorting bij Linz. "Ik neem het risico. Als er iets gebeurt, is het mijn fout", vertelde de toenmalige speler van Old Boys in Zwitserland toen aan het webmagazine "20 Minuten" van de Neuer Zürcher Zeitung.



"Maar één persoon kan me zeggen wanneer het tijd is om te stoppen: God."



Sinds dit jaar was hij aan de slag in de Albanese competitie bij KF Egnatia. Daar sloeg zaterdag het noodlot toe in de wedstrijd tegen FK Partizani. De spits zakte op het veld in elkaar. De hulpdiensten reageerden bliksemsnel, maar konden de voetballer niet meer reanimeren.