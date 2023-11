BEKIJK: Didier Lamkel Ze smeert Galatasaray van Dries Mertens eerste nederlaag aan met goal en assist

Na 11 speeldagen kon Galatasaray in de Turkse Süper Lig een bijzonder fraai rapport voorleggen: 10 overwinningen en 1 gelijkspel.

Maar zaterdag liep het dus voor het eerst dit seizoen mis, op bezoek bij de nummer 10 in de stand Hatayspor.

Bij de thuisploeg was het voormalige JPL-woelwater Didier Lamkel Ze de held van de dag. De Kameroener zette na een kwartier Rigoberto Rivas op weg naar de 1-0 en scoorde 10 minuten na de rust ook zelf. Tussendoor had Wilfried Zaha tegen geprikt voor de bezoekers.



Galatasaray kon ondanks de invalbeurt van Dries Mertens niet meer reageren na de 2-1 van Lamkel Ze. Fenerbahçe heeft zondag de kans om Dries Mertens en co. af te lossen op de 1e plaats.