Red Flame Laura De Neve is 5 maanden out met knieblessure: "Maar blijf van dit stom spelleke houden"

In de negende minuut draaide De Neve nog een vrije trap in doel, goed voor de 1-0. Nadien viel ze echter uit met een zware blessure aan de rechterknie. Het gaat om een gescheurde mediale band, zo meldt De Neve zelf op Instagram. Ze gaat eerstdaags onder het mes.

De verdedigster hielp de Red Flames een week geleden in de Women's Nations League aan een 3-2 stuntzege tegen Engeland, de Europese en vicewereldkampioen.

"Van in minuut 8’ (het moest zo zijn) de beste keepster van het moment verslaan, tot in minuut 36’ een pijn voelen die ik herkende en al snel wist dat het niet normaal was", deed de Red Flame haar verhaal op sociale media.

"Blessures gaan niet altijd over vermoeidheid of fitheid. Soms heb je gewoon brute pech. Het verdict is opnieuw een gescheurde mediale band, maar deze keer aan de rechterknie. Eerst operatie en dan weer door."

"Mensen verklaren me zot, maar ik hou van dit stom spelleke en kijk al uit naar de dag dat ik terug in’t paars en wit sta."