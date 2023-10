De vreugde is enorm bij Ives Serneels en zijn troepen. Na een spektakelmatch sturen ze Engeland met 0 punten terug naar huis.

22 uur 36. De vreugde is enorm bij Ives Serneels en zijn troepen. Na een spektakelmatch sturen ze Engeland met 0 punten terug naar huis. .

22 uur 34. EINDE: 3-2. Doelvrouw Earps pompt de bal voor de laatste keer in het pak. De bal kan weggewerkt worden en het laatste fluitsignaal weerklinkt! Wat een stunt van de Belgen. Europees en vicewereldkampioen gaat voor de bijl! .

22 uur 32. Luid applaus in het stadion: doelvrouw Evrard komt uit haar doel om een vrije trap te plukken. Nog één minuut op de klok. .

22 uur 28. Wullaert geeft het goede voorbeeld. Rechtsachter Lucy Bronze speelt een ijzersterke wedstrijd. Ze duikt opnieuw op aan de achterlijn, maar kapitein Wullaert is helemaal teruggezakt om de bal in hoekschop te werken. Als kapitein gaat ze voorop in de strijd. .