Ontroerde Ives Serneels: "Hoop dat iedereen beseft welke prestatie we hebben neergezet"

"Engeland is de top van de wereld, hé. We hebben hier heel hard voor gewerkt en nu loont het."

Nog geen jaar geleden verloor België nog kansloos met 6-1 van Engeland en ook vorige week ging het overzees nog nipt met 1-0 onderuit. Maar de Flames hadden deze keer een duidelijk strijdplan klaar, dat tot in de puntjes werd uitgevoerd.

"We verliezen De Neve vandaag, het mag eens stoppen met de blessures. Ons doel op korte termijn is om de speelsters weer topfit te krijgen."

"Ik ga niet te ver vooruitkijken. We hebben als doel om alle thuiswedstrijden te winnen, dus ook tegen Schotland in december. Daarna zien we wel."

De Red Flames klimmen zo over Engeland naar plaats 2 in de poule en mogen nu stiekem aan de groepszege denken.

Gegroeid als team

Zo werd ook de wedstrijd zelf opgeschrikt door een akelige blessure.



Halfweg de eerste helft werd het na een botsing tussen Jassina Blom en Alex Greenwood bij een 1-0-tussenstand even heel stil in Leuven. Greenwood ontving de eerste medische zorgen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het voorval liet naar eigen zeggen een diepe indruk na op onder meer Tessa Wullaert en Jassina Blom.

"Je wil niet dat zoiets gebeurt op een voetbalveld", aldus Serneels. "We waren even van slag en de organisatie was zoek."

Engeland ging erop en erover, maar de Flames rechtten de rug: "Ook hierin zijn we gegroeid. In het verleden zou deze situatie kunnen escaleren. Maar we hebben de knop omgedraaid en als team teruggevochten."

Met overtuigend succes.