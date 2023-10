Red Flames glunderen na droomavond: "Dit is een van de mooiste overwinningen uit onze geschiedenis"

"Niemand had dit vooraf voorspeld, maar we hebben het wel gedaan", vertelde ook een opgeluchte Tessa Wullaert na de wedstrijd.

"Het is mooi dat we op deze manier veel mensen hun ongelijk kunnen bewijzen", glundert Jassina Blom na de 3-2-overwinning tegen The Lionesses.

Maar kijk, na vier van de zes wedstrijden staan de Belgische voetbalvrouwen onverhoopt tweede in de groep des doods. Eerder stuntten de Belgen al tegen Nederland, vanavond deed het dat opnieuw tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland.

Bij de loting in mei leek de Women's Nations League nog een mission impossible voor de Red Flames .

Dit was gewoon een mooie en verdiende overwinning.

"Eerlijk, dit is een van de mooiste overwinningen uit de geschiedenis van de Flames. Hier mogen we écht van genieten", klonk het bij de MVP.

Wullaert zelf was opnieuw van goudwaarde voor de Flames. Met haar 76e en 77e doelpunt gidste ze de Belgische nationale ploeg van een 1-2-achterstand naar een 3-2-voorsprong.

Wullaert was de matchwinnares voor de Belgen.

Tweede keer, goede keer voor de Flames.

In de heenwedstrijd vorige week verloren Wullaert en co nog nipt met 1-0 van topland Engeland, maar de Belgen hadden duidelijk geleerd uit hun foutjes. Zo legden de Flames de achilleshiel van de Engelsen vooral in de omschakeling bloot.



"We wisten perfect wat we moesten doen en hebben hun zwakke punten kunnen uitbuiten", klonk het in koor.

"Dit was gewoon een mooie en verdiende overwinning", genoten Blom, Wullaert en Cayman na. "Nu zullen ze ons wel niet meer onderschatten, hoor. We hebben opnieuw bewezen dat dat bij Flames geen goed idee is."