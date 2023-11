Een stevige concurrent erbij: ook Brazilië wil WK vrouwenvoetbal in 2027 organiseren

Het WK vrouwenvoetbal wordt sinds 1991 georganiseerd. Voor de editie van 2027 zijn nu vier kandidaten: Brazilië, Zuid-Afrika, het trio België-Nederland-Duitsland en het duo Verenigde Staten-Mexico

André Fufuca, de Braziliaanse minister van Sport, overhandigde gisteren de nodige documenten zaterdag aan FIFA-baas Gianni Infantino in de marge van de finale van de Copa Libertadores in Rio de Janeiro.

Nooit eerder vond een WK vrouwenvoetbal plaats in Zuid-Amerika. Het WK voor mannen werd wel al twee keer gespeeld in Brazilië. In 2014 werd Duitsland er wereldkampioen en in 1950 was de trofee voor Uruguay.

In mei '24 weten België, Nederland en Duitsland of ze het WK in 2027 mogen organiseren. Dan beslist FIFA op een congres in Thailand.