Zand erover: Jenni Hermoso maakt weer deel uit van Spaanse selectie na omstreden kus

De kus op 20 augustus ligt definitief in het verleden.

Na de gewonnen WK-finale van Spanje in Sydney, kuste de intussen afgetreden Luis Rubiales onverwacht en zonder wederzijdse toestemming de 33-jarige Hermoso vol op de mond.

De opschudding volgde en leidde tot het ontslag of afzetting van verschillende managers, waaronder Rubiales zelf. Dat bleek niet voldoende voor enkele speelsters, die geen trek hadden om terug te keren bij de nationale ploeg.

Hermoso, die voor de Mexicaanse club Pachuca voetbalt, is nu door de nieuwe Spaanse bondscoach Montse Tomé weer geselecteerd om te spelen tegen Zwitserland en Italië in de Nations League later deze maand.