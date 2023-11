Het "berekende risico" van Lefevere? Moscon al 2 keer geschorst en al 2 seizoenen niet op niveau

In het peloton is Gianni Moscon (29) allesbehalve "Mister Popular". In 2017 kwam de Italiaan een eerste keer in opspraak, omdat hij racistische opmerkingen naar het hoofd van Kevin Reza had geslingerd in de Ronde van Romandië. Team Sky zette de tweedejaarsprof 6 weken aan de kant.

Op het WK in Bergen van dat jaar werd Moscon dan weer gediskwalificeerd nadat hij ostentatief aan de ploegauto had gehangen in een poging om terug te keren na een valpartij.

En in oktober 2017 wees FDJ Moscon aan als hoofdschuldige voor de val van Reichenbach in de Italiaanse wedstrijd Tre Valli Varesine, waarbij de Zwitser een elleboogbreuk opliep. De UCI liet de zaak onderzoeken door een onafhankelijk panel, maar er was onvoldoende bewijs om de Sky-renner te straffen.

Een jaar later kon Moscon evenwel niet aan een straf ontsnappen in de Tour van 2018. De Italiaan deelde een slag uit aan Elie Gesbert in de 15e etappe. De wedstrijdjury zette hem meteen uit koers en er volgde nog een schorsing van 5 weken.