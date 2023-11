Patrick Lefevere heeft ontbrekende renner vastgelegd bij Soudal-Quick Step: "Wekenlang bestookt door managers"

"Als het seizoen gedaan is voor de renners, dan begint mijn seizoen."

Patrick Lefevere heeft sinds de afgesprongen overname/fusie met Jumbo-Visma nog niet kunnen luilekkeren.

"Ik kijk dan ook soms met jaloerse blikken naar Instagram. Ik zie de ene coureur vertoeven in aardse paradijzen en alles doen wat ik misschien niet meer kan op mijn leeftijd zoals jetskiën. Dan zit ik hier in België..."

Lefevere had nog heel wat op de plank liggen. Zo had Soudal-Quick Step nog maar 26 renners onder contract staan volgend jaar, terwijl een WorldTour-team er minimum 27 moet hebben.

"Het was me ontgaan dat alle managers die me al aan het pushen waren in december vorig jaar op een bepaalde site konden zien dat we nog een renner tekort hadden. Ik werd de voorbije weken dan ook gebombardeerd met aanvragen", grinnikt Lefevere.

Ondertussen hoeven de managers het gsm-nummer van Lefevere niet meer grijs te draaien.

"Het 27e plekje is sinds dit weekend ingevuld. Ik ga de naam van die renner nog even voor mezelf houden. Want ik weet niet of die jongen het zelf al gecommuniceerd heeft aan zijn ploeg van dit jaar. Hij was in elk geval einde contract bij dat team."