Evenepoel verklapt in gesprekje op perron: "Wellicht geen combinatie Giro-Tour"

Het parcours van de Tour de France werd vandaag bekendgemaakt in Parijs, maar Remco Evenepoel liet het feestje passeren. Hij vertrok op vakantie.

Maar de Belg volgde het nieuws uiteraard wel en leek best tevreden met het parcours. "Ik kijk er nu al naar uit", zette hij op Instagram.

En toch. Zijn ploegbaas Patrick Lefevere vertelde in Parijs dat Evenepoel gisterenavond nog had samengezeten met zijn trainer en ploegleider om te kijken of hij de Tour eventueel zou kunnen combineren met de Giro. Iets wat Lefevere zelf geen al te best idee leek te vinden.

Zou hij de combinatie echt overwegen? Wel, blijkbaar niet. Sporza-journalist Christophe Vandegoor liep Remco Evenepoel toevallig tegen het lijf op het perron in Brussel-Zuid. Hij was op zijn weg terug van de parcoursvoorstelling in Parijs, Evenepoel vertrok op vakantie.

Hoe serieus is dat plan nu? "Ik had aangegeven dat ik een combinatie zou willen doen, mocht het parcours van de Tour zijn tegengevallen. Maar het stond me wel aan", vertelde hij kort. "Zwaar en met veel tijdritkilometers."

En dus wordt het wellicht geen combinatie, maar de volle focus op de Tour de France in 2024 voor Remco Evenepoel.