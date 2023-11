Parcours Tour de France 2024: spektakelrijke grindetappe, 4 aankomsten bergop en 2 tijdritten

De 111e Tour de France in een notendop:

zaterdag 29 juni tot en met zondag 21 juli

3.492 kilometer door Italië, San Marino, Monaco en Frankrijk

4 aankomsten bergop

8 vlakke ritten, 4 heuvelritten, 7 bergritten en 2 individuele tijdritten

grindetappe op dag 9

59 tijdritkilometers (tegenover 22 in de vorige Tour)

pittig slotweekend met bergetappe en tijdrit over Col d'Eze

Week 1: Galibier op dag 4, angstaanjagende grindetappe

Italië speelt gastheer voor de Grand Départ en schotelt de renners van bij de start zware kost voor. De openingsetappe in Firenze voert de renners door de Apennijnen en telt liefst 3.600 hoogtemeters, een record op de openingsdag van de Tour. De top van de laatste klim ligt op 25 km van de streep in Rimini. Overlevers zullen strijden voor de eerste maillot jaune. De 2e dag op Italiaanse bodem begint met een eerbetoon aan wijlen Marco Pantani, want de etappe start in zijn geboorteplaats Cesenatico. Het parcours ligt bezaaid met bulten zoals de Gallisterna (die we kennen van het WK in Imola 2020) en de San Lucca (die 2 keer beklommen wordt). Sprinters moeten wachten op de 3e en laatste etappe in Italië om hun maag te vullen. Het is opvallend hoe ASO kiest voor 3 etappes van meer dan 200 kilometer tijdens de Italiaanse passage. In de 1e etappe op Franse bodem dreigen enkele favorieten al op hun adem te trappen, want er wacht dan al een passage over de Galibier (4 etappe). Dat betekent klauteren tot een hoogte van 2.642 meter. Nooit eerder ging de Tour zo vroeg in het parcours al zo hoog. Na dat vroege klimgeweld mogen de sprinters hun kanonnen laden voor de 5e en de 6e etappe. De tijdritfietsen mogen op dag 7 een eerste keer van stal gehaald worden. De tijdrit in Nuits-Saint-Georges telt 25,3 kilometer. Het enige molshoopje doemt halfweg op: 1,5 kilometer aan 6 procent. Vooraleer we de openingsweek afsluiten met de gevreesde grindetappe krijgen de sprinters - als de puzzel goed valt - een 4e kans op Tour-glorie in de 8e etappe. Klassementstoppers zullen misschien een woelige zaterdagnacht beleven, want de 9e etappe in Troyes kan Tour-dromen uit elkaar doen spatten. Met 14 grindstroken, goed voor 32 kilometer over witte wegen, kan dit een 1e sleuteletappe zijn. Met ook nog eens 2.000 hoogtemeters en 6 van de 14 stroken in de laatste 30 kilometer is er vuurwerk verzekerd.

De grindwegen kwamen vorig jaar al aan bod in de Tour de France Femmes.

Week 2: Tourmalet en aankomst op Plateau de Beille

Na de rustdag in Orléans zullen de zenuwen weer strak gespannen staan. De wind kan namelijk een hoofdrol vertolken in de 10e etappe naar Saint-Amand-Montrond, in 2013 nog het strijdtoneel van een waaierspektakel. De klimmers kunnen zich in de 11e etappe uitleven in het Centraal Massief met 6 klauterpartijen zoals de Puy Mary en de Col du Pertus. Na 211 km en 4.350 hoogtemeters ligt de streep van die bergetappe in skioord Le Lioran, waar Greg Van Avermaet in 2016 victorie kraaide. Daags nadien loert een gouden kans voor vluchters met klimmersbennen (12e etappe). Wie de naam "Pau" hoort, aankomstplek van rit 13, weet dat de Pyreneeën in zicht zijn. Maar eerst krijgen we nog een sprintersfestival. Het Pyreneeën-menu is kort maar bijzonder krachtig. De 14e rit herbergt 3 cols met de iconische Tourmalet, de Hourquette d'Ancizan en een aankomst bergop op Pla d'Adet. Goed voor een totaal van 3.900 hoogtemeters. Daags nadien (15e rit) krijgen de renners nog meer berghapjes te verorberen met de Peyresourde, de Col de Menté, de Portet d'Aspet, de loeisteile Col d'Agnès en de aankomst boven op Plateau de Beille. Met 4.850 hoogtemeters de lastigste etappe in deze Tour.

Op Plateau de Beille triomfeerde een Belg in 2011: Jelle Vanendert.

Week 3: Waaiergevaar, Alpenreuzen en slottijdrit over Col d'Eze

Een deugddoende rustdag luidt de loodzware slotweek in. De klassementsmannen zullen meteen wakker moeten zijn, want de Mistral-wind kan in de 16e etappe naar Nîmes lelijk huishouden. De driedaagse door de Alpen opent met een aankomst in Superdévoluy (17e etappe). Onderweg krijgen de renners de Col Bayard en de Col du Noyer op hun bord. Een dag later trekt het Tour-circus naar Barcelonette (18e etappe), met de loodzware etappe van daags nadien in gedachten. Het menu van de laatste Alpen-schotel (19e etappe) is copieus met de Col de Vars, de Cime de Bonette (2.802 meter hoogte) en een aankomst bergop in Isola 2000. Reuzen die boven de 2.000 meter uittorenen. Goed voor een totaal van 4.600 hoogtemeters over 145 km. De voorlaatste etappe (133 km) gaat van start in Nice en bewandelt met de Col de Turini en de Col de la Colmiane zware opwarmertjes voor de aankomst op de Col de la Couillole, ingrediënten die we kennen uit Parijs-Nice. De slotrit is deze keer dus geen parade en criterium in de Franse hoofdstad. Voor het eerst sinds de legendarische ontknoping in 1989 krijgen we een tijdrit als sluitstuk. Tussen Monaco en Nice is een route van 35 kilometer uitgetekend. Het wordt geen strandwandeling langs de Franse Riviera, wel een pittig dessert met La Turbie en de Col d'Eze. Een afdaling voert de coureurs dan richting de Promenade des Anglais. De slotstreep ligt op Place Masséna, waar we na 3 weken weten of Jonas Vingegaard de Tour voor de 3e keer op een rij naar zijn hand heeft gezet.



Parcours Tour de France 2024 rit 1 29 juni Firenze - Rimini 206 km rit 2 30 juni Cesenatico - Bologna 200 km rit 3 1 juli Piacenza - Turijn 229 km rit 4 2 juli Pinerolo - Valloire 138 km rit 5 3 juli Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas 177 km rit 6 4 juli Mâcon - Dijon 163 km rit 7 5 juli Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin 25 km (tijdrit) rit 8 6 juli Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises 176 km rit 9 7 juli Troyes - Troyes 199 km rustdag 8 juli rit 10 9 juli Orléans - Saint-Amand-Montrond 187 km rit 11 10 juli Eveaux-les-Bains - Le Lioran 211 km rit 12 11 juli Aurillac - Villeneuve-sur-Lot 204 km rit 13 12 juli Agen - Pau 171 km rit 14 13 juli Pau - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) 152 km rit 15 14 juli Loudenvielle - Plateau de Beille 198 km rustdag 15 juli rit 16 16 juli Gruissan - Nîmes 187 km rit 17 17 juli Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy 178 km rit 18 18 juli Gap - Barcelonnette 179 km rit 19 19 juli Embrun - Isola 2000 145 km rit 20 20 juli Nice - Col de la Couillole 133 km rit 21 21 juli Monaco - Nice 34 km (tijdrit)

