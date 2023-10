Herbeleef de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2024

Vandaag is in Parijs het parcours voorgesteld van de Tour 2024. De vrouwen vertrekken op 12 augustus in Rotterdam en arriveren op 18 augustus op Alpe d'Huez, de mannen gaan op 29 juni voor het eerst van start in Italië, in Firenze. Op 21 juli is een tijdrit in Nice het slotdecor. Ontdek hieronder alles wat daartussen ligt.