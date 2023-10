Combineert Remco Evenepoel de Tour en de Giro? "Hij was dat gisteren aan het overwegen"

Nu het parcours van de Tour de France bekend is, weet Remco Evenepoel wat er op hem afkomt in zijn eerste Ronde van Frankrijk.

De 23-jarige wereldkampioen tijdrijden maakt volgend jaar zijn vuurdoop in de Tour. De grote vraag: is het parcours spek voor de bek van Evenepoel?

De 2 tijdritten lijken alvast koren op de molen van Evenepoel. "Maar ik denk dat titelverdediger Vingegaard daar ook kaas van gegeten heeft", zegt Evenepoels ploegbaas Patrick Lefevere.



De Tour telt ook een serie lastige bergritten, met onder meer de Tourmalet. In de rit naar die col zakte Evenepoel in de voorbije Vuelta nog door het ijs.

"Wie weet wat de weken daarvoor gebeurd is, is niet verwonderd dat de elastiek eens geknakt is", zegt Lefevere daarover. "Maar we zullen de bergritten zeker verkennen."

Over de Tour-ambities van Evenepoel wil Lefevere nog niet veel kwijt. "In zijn eerste Tour moet Remco niets, alles mag."