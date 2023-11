Ervaren renners leggen het in hun zoektocht naar nieuw team af tegen de jeugd: "Gevaarlijke tendens"

Begin november tasten heel wat ervaren renners nog in het duister over hun toekomst. Ze vinden geen ploeg, omdat de jonge talenten voorrang krijgen. "Maar als je jonge talenten wil opleiden, heb je wel ervaren renners nodig", zegt Aike Visbeek (performance manager Intermarché-Circus-Wanty) in een nieuwe aflevering van Sporza Daily.