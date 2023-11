Lefevere heeft nieuwe "tractor" beet: Gianni Moscon (29) wordt laatste renner van Soudal-Quick Step

Dat schrikt hem niet af. "Het is een van de grootste teams van de wereld", reageert hij op de website. "Sinds de dag dat ik prof werd, was het een doel om voor Soudal-Quick Step te rijden."

Moscon werd derde in de Ronde van Lombardije in 2017 en vierde in Parijs-Roubaix anno 2021 – waar hij ongeluk kende met een lekke band op de voorlaatste kasseistrook.

Bij de Belgische formatie zal hij zijn rol krijgen in de klassiekers. "Daar hou ik van. Net als van de manier waarop deze ploeg koerst", zegt hij. "Ik ben opgetogen om deel uit te maken van The Wolfpack."

Ook Patrick Lefevere is blij met de komst van Moscon. "We kenden hem al van bij de amateurs. Later bleef hij bewijzen waartoe hij in staat was. Hij wordt een belangrijke aanwinst voor de ploeg", besluit de CEO.

Al zal Lefevere ook zijn opvliegend kantje moeten managen.

De Italiaan staat bekend voor zijn hevige reacties. Zo verkocht hij Elie Gesbert een tik in de Tour van 2018 en kwam hij anno 2020 in aanvaring met Jens Debusschere na een val in Kuurne-Brussel-Kuurne.