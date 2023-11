Pieter Serry over de Wolfpack na fusiesoap: "Goed dat iedereen eens zijn gedacht kan zeggen"

Het waren woelige weken op het einde van het seizoen voor renners en personeelsleden van Soudal-Quick Step.

Een maand na de afgeketste samensmelting met Jumbo-Visma komt de Wolfpack volgende week samen op de teamdagen.

"De rust is teruggekeerd, maar er moeten nog enkele dingen worden uitgeklaard", zegt Pieter Serry, met 11 seizoenen de trouwste soldaat in het team van Patrick Lefevere.

"Iedereen moet op die teamdagen nog eens zijn mening en gedacht zeggen."

Dat is nodig om het groepsgevoel weer aan te wakkeren. "We moeten weer een ploeg vormen zoals we de afgelopen jaren altijd hebben gedaan. Ik vertrouw erop dat we er weer zullen staan en 1 groep zullen vormen."